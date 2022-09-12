Кара о секрете побед «Витязя»: «Дело в пирожках мамы. Ребят угостил, домашние – с картошкой, с яйцом»

ответил на вопросы касательно успешных результатов «Витязя» на старте сезона Фонбет чемпионата .

Подмосковный клуб выиграл четыре из четырех матчей.

– Владислав, признавайтесь – в чем секрет побед «Витязя»? Может быть, вы тоже, как игроки «Торпедо», поглощаете салаты из овощей? Или есть другой лайфхак?

– Пирожки моей мамы. Все дело в них! Второй раз сегодня принес, ребят угостил.

Первый раз был перед стартом сезона. Домашние – с картошкой, с яйцом. Пока у родителей отпуск, они со мной. Ходят на игры. Мама пирожками нас балует.

– А место фарту есть?

– Везет тому, кто везет. Прежде всего, наши победы – это общая командная работа. Мы стараемся друг за друга биться; если кто-то ошибся, другой сразу подчистит. Из этих слагаемых и складывается результат.

– Ожидали от себя таких оборотов на старте? Вам сразу достались довольно серьезные соперники.

– Понятно, что эти команды опытнее и мощнее. Но мы настраивались на каждого соперника и не думали о том, выиграем или нет. Главное – дать достойный бой, играть в свой хоккей, – сказал нападающий .

Добавим, что Кара забросил три шайбы в четырех матчах.