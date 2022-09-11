Вишневский об 1:2 с «Металлургом»: «В этой игре им больше повезло, «Спартак» потерял очко»

считает, что «Металлургу» повезло в матче со (2:1 ОТ).

– Как готовились к , какие акценты? Отличается ли система игры на выезде от домашней?

– Подготовка стандартная, всё в рабочем режиме. В домашних матчах мы обычно играем более агрессивно, особенно в начале. Здесь, в игре на выезде играем в так называемый «подкат». Что касается акцентов, то уделяли внимание определённым вещам с учётом соперника, но не сказал бы, что прямо сильно.

– Как просил Борис Миронов действовать в концовке матча и овертайме?

– В целом, придерживаться игрового задания. По сути играть, как мы действовали на протяжении первых двух периодов. Не отходить от своей системы. И где-то терпеть, играть на контратаках.

– Что скажете по пропущенной шайбе на 43 секунде дополнительного времени от Филиппа Майе и игре соперника в целом?

– Пропустили в начале овертайма. Забил человек, хорошо попал в створ. Если говорить о сопернике, то скажу, что у Магнитогорска хорошая команда. Просто им в этой игре больше повезло.

– По такой плотной, интенсивной игре вы скорее потеряли очко или приобрели?

– На мой взгляд, потеряли, – сказал капитан московского клуба.