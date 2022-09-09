Заварухин о 3:7 с «Торпедо»: «Вину в большом количестве удалений беру на себя»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» очень мобильная команда, которая хорошо контролирует шайбу. Решающим стал второй период, который мы проиграли 1:5. При счете 2:3 не забросили третью шайбу при выходе «один в ноль» и пропустили сразу четвертую в ответной атаке – это, наверное, переломный момент.

Несмотря на нашу не самую хорошую игру в атаке сегодня, у нас было четыре выхода «один в ноль», из которых только один реализовали. Вину в большом количестве удалений беру на себя. Ожидали, что сегодня игроки ротации добавят нам мобильности, но этого не произошло», – сказал .