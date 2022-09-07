Тамбиев про 0 очков Елисеева в 3 матчах за «Адмирал»: «Надо прибавлять в самоотдаче. Не по чистому льду кататься, а на ворота лезть»

Главный тренер подверг критике игру форварда .

28-летний нападающий не набрал баллов за результативность в первых 3 играх нового Фонбет Чемпионата КХЛ (полезность «+1», среднее время на льду 16:25).

– Латвийского нападающего Николая Елисеева позиционировали как одного из будущих лидеров вашей команды.

Но пока у него ноль очков. Это ему отсутствие практики мешает из-за того, что ИИХФ долго не передавало его трансферную карту в ваш клуб?

– Пусть он сам разбирается, почему очки набирать не получается. Оправдания себе всегда можно найти.

Я считаю, что Елисееву надо прибавлять в самоотдаче. Не поперек площадки по чистому льду кататься, а на ворота лезть. Вот тогда и голы пойдут, – сказал после игры со (1:2).