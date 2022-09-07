Тамбиев о поражении «Адмирала» от «Спартака»: «Игра была равная. Тяжело проигрывать такие матчи»

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Главный тренер «Адмирала» подвел итоги матча со «Спартаком» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

 – Хорошая игра, много борьбы, много единоборств. Игра спецбригад определила исход матча. Соперник забил два гола, мы – один.

Ребята боролись до конца, но немного не хватило игры на пятаке. Нас туда просто не пустили. Отскоков много было.

– Не считаете, что «Адмирал» сегодня заслуживал большего? Хотя бы одного очка?

– Игра была равная. Инициатива переходила то в сторону «Спартака», то в нашу сторону. Играли сегодня неплохо. Тяжело проигрывать такие матчи.

Идет становление команды. Есть позитивные моменты. Временами мне игра «Адмирала» нравится. Команда управляемая, парни стараются выполнять то, что мы им говорим. Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, – сказал Леонид Тамбиев.

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