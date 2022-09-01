Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Отдавать им Кубок Гагарина прямо сейчас я бы не стал. Очень сложно объединить такой звездный состав общей идеей»

поделился мнением о перспективах .

– Много разговоров про «дрим-тим» в «Ак Барсе». Что вы думаете о перспективах казанцев?

– Конечно, это очень хорошая команда с мастеровитыми игроками, и у нее есть шанс выиграть . Но отдавать им трофей прямо сейчас, как делают многие, я бы не стал. Все-таки очень сложно объединить такой звездный состав общей идеей и сделать так, чтобы не было каких-то обид по поводу игрового времени или других моментов.

Возможно, не все люди смогут смириться с той ролью, которую придется выполнять, потому что в других командах они были звездами. Это очень непростая задача для Олега Знарка, но ни в коем случае не говорю, что он не сможет ее решить, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .