Клод Жиру: «Люди говорят, что я немного староват и постепенно сдаю, но мне нравится слушать такие вещи. Это держит в тонусе»

рассказал о том, что его мотивирует на фоне перехода в «Оттаву».

34-летний форвард подписал трехлетнее соглашение с клубом на 19,5 миллиона долларов.

«Я нахожу способы мотивировать себя каждое лето. В этом сезоне найти мотивацию довольно легко, ведь я буду играть за «Оттаву».

Многие люди говорят, что я немного староват и постепенно сдаю, но знаете что? Мне нравится слушать такие вещи. Это держит меня в тонусе», – сказал канадский нападающий.

За карьеру в НХЛ у Жиру 1018 матчей и 923 (294+629) очка. В Кубке Стэнли – 95 игр и 81 (28+53) балл.