Божко о Гусеве и НХЛ: «Ему больше подходит европейский хоккей. В России проблем с поиском команды не будет»

высказался о возможном возвращении Никиты Гусева в .

– Выглядел ли Никита Гусев в прошлом сезоне игроком, который может вернуться в НХЛ?

– Совершенно точно, это был не тот Гусев, который уезжал из в «Нью-Джерси», набрав более ста очков с учетом плей-офф.

Да, с точки зрения статистики все было хорошо и в прошлом сезоне. Ниже своего уровня по одному очку в среднем за матч Никита не опустился, но сказать, что он в одиночку мог сделать результат, как это было раньше, я тоже не могу.

Все-таки Гусев – зависимый игрок, ему рядом нужны партнеры, которые понимают хоккей так же глубоко, как и он, и могут сыграть креативно. Несколько лет назад рядом были Шипачев и Дадонов, сейчас звезд такого калибра в КХЛ стало меньше.

Мне кажется, что Гусеву больше подходит европейский хоккей. В этих условиях ему проще раскрыть потенциал и показать свои сильные стороны. Все-таки за океаном игра более силовая и быстрая, у хоккеистов меньше времени для принятия решений. А Гусев никогда не был двусторонним форвардом, поэтому все свои козыри он показывает именно при игре с шайбой.

– Какая команда НХЛ могла бы подойти для Гусева?

– Думаю, этот вопрос стоит сформулировать несколько иначе – а какую команду сейчас заинтересует форвард ? Наверное, ту, у которой найдется свободное место под потолком зарплат и у которой будет свободное место в топ-6.

Мы уже увидели, что использование Гусева в нижних звеньях ни к чему хорошему не приводит. Никите нужен простор для творчества, необходимы умные и техничные партнеры, а также время в большинстве.

Условный Максим Мамин был полезен во «Флориде» и в атакующих, и в сдерживающих звеньях. А все потому, что он более универсальный и мощный, у Гусева ситуация другая. Если найдется команда в НХЛ, которая способна дать Гусеву то, что он хочет, то будет здорово. Если нет, значит, Никита вернется в . Думаю, в России проблем с поиском команды у Никиты не будет, – сказал комментатор.

Гусев о сроке ожидания предложений из НХЛ: «Самое позднее – середина сентября. Агент общается с командами в Америке»