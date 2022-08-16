Гусев о критике работы ног: «Понятно, что я не самый быстрый, но не скажу, что самый медленный. В НХЛ есть ребята, которые не просто бегают, а играют»

прокомментировал два стереотипа о своей карьере в .

– Есть два стереотипа, связанные с Гусевым в НХЛ. Одни говорят, что Никита как-то не так работает ногами. Что имеется в виду?

– Может, люди думают, что я не очень красиво и не очень быстро катаюсь? И приходят к выводу сразу, что плохой игрок.

– Но тот же Джонни Годро не отличается габаритами и сильными ногами.

– Почти в каждой команде есть такие хоккеисты. Понятно, что я не самый быстрый. Но не скажу, что и самый медленный. И в НХЛ есть ребята, которые не просто бегают, а играют.

– Второй стереотип – семья Гусевых хочет жить в Америке, поэтому Никита постоянно ищет шанс в НХЛ.

– Дело не в том, чтобы жить там. Мне просто нравится что-то новое в жизни видеть, слышать, понимать.

И почему не имею права попробовать? Подпишу ли контракт, увижу ли хорошие условия, попробую ли снова себя в НХЛ – увидим.

Но я играл и в Хабаровске, и в Ханты-Мансийске, и в высшей лиге. И в ЦСКА переходил, и в СКА.

Видел разное и знаю, что ты должен улучшать игру с каждым годом. К этому и стремлюсь, – сказал российский нападающий.