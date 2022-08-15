«Барыс» представил новый логотип: «Базисом стал узнаваемый снежный барс. Получилось колоритно»

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«Барыс» официально представил новый логотип.

«Для нас было важно сделать его не только более свежим и современным, но и подчеркнуть аутентичность клуба.

Базисом фирменного знака стал узнаваемый снежный барс. Пятнистый паттерн в его верхней части состоит из графических элементов, которые символизируют главные достопримечательности Нур-Султана.

А центральный элемент создан по примеру традиционных орнаментов. Получилось колоритно», – говорится на сайте клуба КХЛ.

 

Фото: официальный сайт «Барыса» 

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