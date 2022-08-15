«Барыс» представил новый логотип: «Базисом стал узнаваемый снежный барс. Получилось колоритно»

«Барыс» официально представил новый логотип.
«Для нас было важно сделать его не только более свежим и современным, но и подчеркнуть аутентичность клуба.
Базисом фирменного знака стал узнаваемый снежный барс. Пятнистый паттерн в его верхней части состоит из графических элементов, которые символизируют главные достопримечательности Нур-Султана.
А центральный элемент создан по примеру традиционных орнаментов. Получилось колоритно», – говорится на сайте клуба КХЛ.
Фото: официальный сайт «Барыса»
КХЛ показала новый логотип «Барыса» раньше сроков из-за технической ошибки