Директор «Спартака»: «Нынешний рынок КХЛ – самый тяжелый за последние 5-10 лет. Приезжают новые игроки для лиги, как выступят – большой секрет»

Спортивный директор «Спартака» назвал трансферный рынок самым тяжелым за последние 5-10 лет.

– Новичок Вароне – центр второго звена?

– Да. На сегодняшний день у нас три позиции – это иностранцы. Вратарь, защитник и центральный нападающий.

Мы видим наши проблемы в центральной линии, поэтому у нас есть еще два места. Одно мы хотим потратить на центрального, а второе – скорее всего, это защитник. Мы разговаривали с тренерами.

– Опять защитник?

– Любая команда хочет иметь хорошую оборону. Когда у тебя будет хорошая оборона, то можно и в атаке – одну-две забили, откатились и выиграли.

Но задача – выигрывать и максимально показывать атакующий хоккей. Тренеры видят проблему, так что нам нужен еще защитник. Один опытный – в топ-4. Нам нужно формировать три команды. 30 защитников необходимо иметь в системе.

Будет хороший защитник – мы подумаем. Будет хороший нападающий, который сможет забивать 20-30 голов, – конечно, мы будем его рассматривать.

Но сейчас, за последние 5-10 лет, это самый тяжелый рынок. Потому что все элитные игроки уехали из России.

Вы же видите, что, наверное, из 100 человек, которые играли в том году, остались 10. А те, кто приезжают, при всем уважении – это новые игроки для этой лиги. И как они здесь выступят – это большой секрет.

Вопросы адаптации. Вопросы того, что вообще будет происходить в мире и в хоккее нашем. Приехать они все могут, главное, чтобы доиграли до конца сезона.

С Джоуи Кином мы в процессе познакомились, поговорили. Занимаемся оформлением документов. Кин очень хочет поскорее присоединиться к команде. Заряженный.

уже был в нашей лиге, и это тоже плюс. Мы со Старченко разговаривали по поводу него. Получили достаточно хорошие рекомендации, – сказал Роман Беляев.