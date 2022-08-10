Сестра Скиннера возглавила совет директоров Федерации хоккея Канады. Прежний председатель ушел на фоне секс-скандалов

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Андреа Скиннер возглавила совет директоров Федерации хоккея Канады.

38-летняя сестра форварда «Баффало» Джеффа Скиннера играла в хоккей за команду Корнельского университета, который окончила в 2006 году. 

Она не продолжила выступления в женском хоккее, сосредоточившись на юридической карьере.

В ноябре 2020 года ее избрали в совет директоров HockeyCanada. Это произошло после введения обязательных женских квот. 

«Мы прислушиваемся к канадцам. Мы работаем над тем, чтобы внести значимые позитивные изменения в культуру хоккея.

Я горжусь своей приверженностью хоккею и для меня большая честь возглавить совет директоров, куда входят мужчины и женщины разного возраста и жизненного опыта.

Совет, представляет различные этнические и культурные сообщества, включая коренных канадцев и сообщество ЛГБТ2Q+», – сообщила госпожа Скиннер. 

Она заняла этот пост после ухода в отставку Майкла Бринд’Амора на фоне секс-скандалов с участием игроков молодежных сборных Канады. 

Скиннер будет исполнять обязанности главы совета на временной основе до ноября 2022 года. 

Ее назначение состоялось по рекомендации представителей провинциальных, региональных и территориальных ассоциаций Hockey Canada.

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