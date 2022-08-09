Голонка об Овечкине: «Фото с Путиным в инстаграме – его личное дело. Он выдающийся хоккеист»

Йозеф Голонка высказался о критике в адрес .

«Что касается Овечкина, я думаю, что он многим мешает со спортивной стороны. Он выдающийся хоккеист, отлично играет на льду.

То, что у него в инстаграме есть фото с Путиным, это его личное дело.

Он не начинал войну. Я уважаю его. Когда идет чемпионат мира или Олимпийские игры, он собирает чемоданы и летит в сборную, не доиграв последний матч в , – сказал бывший нападающий сборной Чехословакии в интервью Nový Čas.

The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать