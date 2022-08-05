Арзамасцев об игре с Ягром за «Кладно»: «Простой мужик, на равных со всеми. Не скажу, что чем-то удивил»

поделился воспоминаниями об игре с 50-летним .

– Ты заканчивал этот сезон в Чехии за команду . Слышим: «Кладно» – подразумеваем Яромир Ягр. Что больше всего запомнилось из общения и игры вместе с великим чехом?

– Ни капли не пожалел о том, что поехал в Чехию – много позитивных впечатлений, увидел, как там играют в хоккей. Очень хороший опыт, хоть и зацепил там всего 15-20 матчей.

И ведь со мной в команде играл не только Яромир Ягр, но и – еще одна легенда чешского хоккея. Здорово было находиться вместе с ними на одном льду и в раздевалке.

Не скажу, что Ягр чем-то удивил – простой мужик, на равных со всеми. Разве что тренировался по своей индивидуальной программе, – сказал защитник .