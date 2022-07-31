Бучневич о «Сент-Луисе»: «Пока не ощущаю себя лидером. Команда возрастная, много ребят, на которых я равняюсь»

не считает себя лидером .

«Пока не ощущаю себя лидером в «Сент-Луисе». У нас возрастная команда. В ней играет много ребят, на которых я равняюсь, у которых учусь. Но, может, в какой-то мере кто-то из одноклубников равняется и на меня, смотрит, что я привнес в эту команду.

Болельщики смотрят на меня как на звезду? Пусть смотрят, я же получаю удовольствие от хоккея и пытаюсь сделать как можно больше полезного для команды.

«Сент-Луис» раньше играл в более оборонительный хоккей, сейчас же – в комбинационный», – сказал нападающий «Блюз».

По итогам регулярного чемпионата россиянин стал вторым снайпером и третьим бомбардиром команды, набрав 76 (30+46) очков в 73 играх.