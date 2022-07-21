Директор «Северстали» о перекрестном плей-офф: «Летать по 12 часов из Владивостока со сменой поясов. Можно в первом раунде так вымотаться, что не дожить до второго»

Директор высказался о перекрестном формате плей-офф .

– Вы скептически отнеслись к идее перекрестного плей-офф. Это больше из-за финансовой или спортивной составляющей?

– Понятно, что для зрителя будет интереснее перекрестный плей-офф с первого раунда.

Но вы сами представляете, что команда будет летать условно из Владивостока по двенадцать часов со сменой поясов.

Можно так в первом раунде вымотаться, что не дожить до второго чисто физически. И, конечно, финансовая нагрузка. Самолет, чартер до Дальнего Востока стоит недешево.

Перекрестный плей-офф возможен, но целесообразнее будет на последних стадиях – в полуфинале, финале, – сказал Николай Канаков.