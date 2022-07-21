Светлов о календаре «Амура» и «Адмирала»: «Пауза в три дня после затяжных гостевых серий – отличное подспорье к домашним матчам»

Сергей Светлов высказался о календаре нового сезона КХЛ.

«Мои пока последние клубы – и , они сильно зависят от календаря, поэтому в первую очередь бросилось в глаза то, что КХЛ обеспечила Дальнему Востоку качественное расписание.

Вспоминаю наш сезон в «Амуре», когда несколько раз после затяжных гостевых серий приходилось проводить домашнюю встречу в Хабаровске через день-два после полета. По сути, это самые сложные для дальневосточников матчи, когда идет двойная акклиматизация. Собрать команду в таких условиях очень непросто, надо побеждать физиологию.

Так вот теперь в календаре таких игр у Хабаровска и Владивостока нет. Пауза в три дня – это отличное подспорье для правильной подготовки к домашней серии. Тем более что именно на матчи в Хабаровске и Владивостоке хозяева всегда делают ставку – тут и домашний, канадского формата, лед, и огромная поддержка болельщиков», – сказал экс-тренер клубов .