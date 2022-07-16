Никита Новиков о том, что «Динамо» ослабло: «У нас очень хорошая команда, настроены только на победу. Никаких других задач не стоит»

Никита Новиков назвал задачи московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.
– Этот сезон для тебя будет вторым в основной команде. Какие выводы сделал после первого?
– Я думаю, что оценивать должен не я, а тренерский штаб.
Все прошло нормально, но я должен добавлять с каждым годом для того, чтобы занимать более значимые роли в команде. Сейчас мне нужно добавить в скорости и набраться опыта.
– Алексей Николаевич Кудашов весной хвалил тебя. Значит ли это, что сезон можно признать успешным?
– Я думаю, если он хвалил, то можно. Но все равно мне нужно много работать для того, чтобы дальше пробиваться в состав и играть более значимую роль в команде.
– Много говорят о том, что команда ослабла из-за ухода таких игроков, как Шипачев и Галиев. Как в команде реагируют на такие разговоры?
– Да не особо реагируем. Люди говорят, это их мнение. Мы же считаем, что у нас очень хорошая команда, поэтому мы настроены только на победу. Никаких других задач перед нами не стоит.
– Зато в команду вернется Эрик О′Делл.
– Да, и мы этому очень рады. Он нам однозначно поможет.
– Вокруг него ходило много разговоров о том, что он уехал посреди плей-офф.
– В той ситуации мы только поддержали Эрика. У каждого свое мнение, все вольны высказывать свою позицию. Мы только поддержали его, и сейчас примем обратно, – сказал 18-летний защитник московского клуба.