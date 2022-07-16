Никита Новиков о том, что «Динамо» ослабло: «У нас очень хорошая команда, настроены только на победу. Никаких других задач не стоит»

назвал задачи московского в новом сезоне .

– Этот сезон для тебя будет вторым в основной команде. Какие выводы сделал после первого?

– Я думаю, что оценивать должен не я, а тренерский штаб.

Все прошло нормально, но я должен добавлять с каждым годом для того, чтобы занимать более значимые роли в команде. Сейчас мне нужно добавить в скорости и набраться опыта.

– Алексей Николаевич Кудашов весной хвалил тебя. Значит ли это, что сезон можно признать успешным?

– Я думаю, если он хвалил, то можно. Но все равно мне нужно много работать для того, чтобы дальше пробиваться в состав и играть более значимую роль в команде.

– Много говорят о том, что команда ослабла из-за ухода таких игроков, как Шипачев и Галиев. Как в команде реагируют на такие разговоры?

– Да не особо реагируем. Люди говорят, это их мнение. Мы же считаем, что у нас очень хорошая команда, поэтому мы настроены только на победу. Никаких других задач перед нами не стоит.

– Зато в команду вернется .

– Да, и мы этому очень рады. Он нам однозначно поможет.

– Вокруг него ходило много разговоров о том, что он уехал посреди плей-офф.

– В той ситуации мы только поддержали Эрика. У каждого свое мнение, все вольны высказывать свою позицию. Мы только поддержали его, и сейчас примем обратно, – сказал 18-летний защитник московского клуба.