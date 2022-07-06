Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы. Он определен в спортроту Северного флота (Mash)

Вратарь Иван Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы.

Обладатель Кубка Гагарина в составе был призван на военную службу. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России Иван Федотов определен в спортроту Северного флота. Вероятнее всего, ближайший год он будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

Иван очень рвался в НХЛ, но американскую мечту заменила армия. По нашей информации, сейчас он на учебной базе ВМФ в Северодвинске.

На свежих фотках игрок ЦСКА запечатлен именно с местными спортсменами», – говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск