Призыв Федотова не связан с покупкой военного билета («Фонтанка»)

Уход Ивана Федотова на службу не связан с покупкой военного билета.
Об этом сообщает «Фонтанка».
Как информировала ранее Baza, задержание вратаря сборной России может быть связано с делом экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, помогавшего спортсменам делать военные билеты. Такую же информацию публиковал «Бизнес Online».
Однако в СК по республике Башкортостан, следователи которого занимаются расследованием дела против Самигуллина, причастность Федотова к покупке военного билета не подтвердили.
«Может, еще дополнительные эпизоды появятся. Пока такой информации нет», – отметил источник.