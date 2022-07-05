Призыв Федотова не связан с покупкой военного билета («Фонтанка»)

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Уход Ивана Федотова на службу не связан с покупкой военного билета.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Как информировала ранее Baza, задержание вратаря сборной России может быть связано с делом экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, помогавшего спортсменам делать военные билеты. Такую же информацию публиковал «Бизнес Online».

Однако в СК по республике Башкортостан, следователи которого занимаются расследованием дела против Самигуллина, причастность Федотова к покупке военного билета не подтвердили.

«Может, еще дополнительные эпизоды появятся. Пока такой информации нет», – отметил источник.

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