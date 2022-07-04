Председатель Военной коллегии адвокатов о Федотове: «Если гражданин уже в армии, оттуда его не отпустят. Тут обжалуй – не обжалуй»

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы в интервью Sports.ru объяснил ситуацию Ивана Федотова.

– Хоккеиста Ивана Федотова прямо с улицы принудительно забрали в армию. Это законно?

– В военкоматах существует такое понятие, как призыв с колес. Когда гражданина забирают из дома, с учебы, с улицы, около метро – доставляют в военкомат, проводят мероприятия и отправляют в армию.

В каких случаях так делается? Когда точно знают, что гражданин с высокой вероятностью годен по здоровью, и когда нет действующей отсрочки.

Ну и, дополнительно, когда гражданин длительное время не является в военкомат. То есть его вызывают, он может просто не получать повестки, не являться – к ответственности привлечь сложно. Поэтому пытаются привлечь таким способом.

Хотя он, конечно, противоречит закону – ну, как минимум, нужно сдать анализы, провести медицинское освидетельствование, принимать решение в отношении гражданина должна призывная комиссия.

Причем, как правило, призывная комиссия района, где проживает гражданин, работает в определенный день. Все эти факторы в данном случае нарушаются.

Если призвали гражданина и отпустили, то он может оспорить решение призывной комиссии и в армию не пойдет. Решение будет приостановлено.

Если гражданин уже в армии, то оттуда его, к сожалению, не отпустят. Тут обжалуй – не обжалуй… Отменить-то можно решение, но суд будет идти достаточно долго – как минимум 4-5 месяцев.

– А часто вообще так задерживают призывников?

– Такая практика встречается достаточно часто по окончании призыва, когда не выполняется план, – сказал Владимир Тригнин.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу