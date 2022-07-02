Бучневич об ударе головой Крауза: «Переклинило чуть-чуть – я ведь не терпила. Очень много денег отдал – больше не буду так делать»

в интервью Sports.ru объяснил удар головой форварду «Аризоны» Лоусону Краузу.

– Давай вспомним эпизод, когда ты головой ударил форварда «Аризоны» . Расскажи подробнее, что там случилось?

– Я ехал и как-то задел его – в итоге получилось так, что он мне в плечо головой ударил, я даже не заметил его. Никакого движения с моей стороны не было: чувак вышел, ударил мне в шею клюшкой и схватил меня.

Уже судья подъехал. А я так подумал, ну переклинило чуть-чуть – что-то надо сделать, я ведь не терпила.

Вышло так, что с головы его боднул. Очень много денег отдал – и больше не буду так делать. Это самый главный урок. 145 тысяч долларов – это очень много.

– Можешь подвести свой личный итог сезона? По статистике он у тебя лучший за карьеру в .

– Да ничего такого не поменялось. Просто много играл, провел сезон без больших травм. Хороший год, тренеры доверяли как игру в большинстве, так и в меньшинстве.

Не как было в «Рейнджерс», когда первая спецбригада играла на реализации минуту сорок, а мы иногда выходили на 20 секунд, за которые надо было еще и в зону зайти.

Естественно, никаких очков в большинстве в такой ситуации не наберешь. А так, хороший сезон в и хорошая команда. Только травмы немного подкосили под конец.

Я думаю, мы провели хорошую серию с «Колорадо»: тяжелая получилась, но вообще не было такого, чтобы мы боялись – в плей-офф любая команда любую может убрать. Поначалу было сложновато: ты приезжаешь в город в горах, там тяжело в первых играх – ты задыхаешься, другой воздух.

Так что в первой игре было трудно, а вот дальше, если б мы затянули серию и если бы у нас было меньше травм, верю, что мы могли бы пройти их. В этом ничего сверхъестественного нет. Примерно равные команды.

– А как так вышло, что у тебя в плей-офф по очкам все нормально, но всего один гол?

– Искал партнеров в выгодных ситуациях, не забил какие-то свои моменты. Мог бы лучше реализовывать, но я не считаю, что так уж плохо провел плей-офф. Много выходил в меньшинстве.

Наверное, мог сыграть лучше, но не хочу об этом думать. Это мой первый большой плей-офф, и я все равно набрался опыта. Команда ветеранистая, помогали. А дальше – будет лучше, – сказал нападающий «Сент-Луиса».

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