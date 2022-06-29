Форвард «Флориды» Дюклер может перенести операцию. Он получил травму ахиллова сухожилия на тренировке

Нападающий «Флориды» получил травму на тренировке в межсезонье.

Игрок получил повреждение ахиллова сухожилия в ходе тренировочного процесса, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Дюклер может перенести операцию. По данным инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, игрок рассматривает этот вариант.

ЛеБрюн отметил, что после операции форварду потребуется несколько месяцев на восстановление.

В минувшем сезоне Дюклер установил личный рекорд результативности, набрав 58 (31+27) очков в 74 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) балла в 8 матчах.