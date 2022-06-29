Мальцев о «Колорадо»: «Мы питались сами по ходу регулярки, суточные – 100 долларов. В СКА все время кормили, еда была лучше»

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Форвард «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал о быте в Северной Америке.

— Как игроки «Колорадо» путешествуют по Северной Америке по ходу сезона? Где вас селят? Как кормят?

— Отели в Америке, конечно, лучше. Еда — тут больше самостоятельная тема. Могу сравнить только с Питером. Так вот, в СКА кормили лучше.

Во время плей-офф в «Колорадо» кормили. А по ходу регулярного чемпионата мы питались сами. А вот в СКА нас все время кормили. И еда была лучше — свежевыжатые соки, десерты, какой-то вечерний чай после ужина. А в НХЛ ты ешь самостоятельно.

— Сколько суточные?

— Порядка 100 долларов в день. Тебе скидывают на карту вместе с зарплатой.

— А сколько стоит аренда жилья в Денвере?

— В центре города снимал однушку за 3000 долларов. Да, в Америке везде дороговато. Но зависит от штата и количества комнат. В том же Лос-Анджелесе снимать — не меньше 4000 долларов в месяц.

— То есть молодой в НХЛ сразу не разбогатеет.

— Да, ты работаешь поначалу чисто на опыт. Я в Денвере тратил деньги, которые заработал в «Нью-Джерси», – сказал Мальцев.

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