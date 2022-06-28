Роман Ротенберг о победе российских дзюдоистов на турнире в Монголии: «Прекрасный результат, так держать! 👏👏👏»

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Роман Ротенберг поздравил российских дзюдоистов с победой на турнире в Монголии. 

«Поздравляю наших дзюдоистов, которые в отличном стиле выиграли медальный зачет турнира Большого шлема в Монголии. 

Пять золотых, две серебряных, две бронзовых медали – прекрасный результат, который еще раз подтверждает, что наша школа дзюдо одна из сильнейших в мире.

Так держать! 👏👏👏» – написал первый вице-президент ФХР в своем телеграм-канале. 

🥇 🥇 🥇 Дзюдоисты Игольников, Каниковский и Тосоев победили на международном турнире в Монголии с участием россиян

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