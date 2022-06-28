Роман Ротенберг о победе российских дзюдоистов на турнире в Монголии: «Прекрасный результат, так держать! 👏👏👏»

поздравил российских дзюдоистов с победой на турнире в Монголии.

«Поздравляю наших дзюдоистов, которые в отличном стиле выиграли медальный зачет турнира Большого шлема в Монголии.

Пять золотых, две серебряных, две бронзовых медали – прекрасный результат, который еще раз подтверждает, что наша школа дзюдо одна из сильнейших в мире.

Так держать! 👏👏👏» – написал первый вице-президент в своем телеграм-канале.

🥇 🥇 🥇 Дзюдоисты Игольников, Каниковский и Тосоев победили на международном турнире в Монголии с участием россиян