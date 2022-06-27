Чабан, получивший клюшкой по спине от Ротенберга: «Обычный игровой момент. Мы пожали руки после матча»

21-летний хоккеист отреагировал на клюшкой удар по спине от в ходе хоккейного матча.

Инцидент произошел 25 июня на чемпионате ФХР по хоккею «3 на 3» в Балашихе.

Ротенберг, уходя за ворота, укрывал шайбу корпусом от соперника, Чабан выполнил движение клюшкой в его сторону, после чего первый вице-президент ФХР с разворота ударил игроку своей клюшкой по спине.

«Все нормально, произошел обычный игровой момент, в хоккее такое случается. Мы после игры пожали друг другу руки, все же видели, нас даже не разводили.

Хоккей – эмоциональная игра, я это прекрасно знаю, сам же играю. Так что все в порядке», – заявил Чабан, представляющий «Ладу».

Ротенберг об ударе клюшкой по спине сопернику: «3 на 3» – очень плотный хоккей, как дзюдо. С Чабаном руки пожали, дерзкий молодой парень»