Артемий Панарин: «Поехали с пацанами на речку в Коркино, там вода, камыши. Я кайфую, а они офигели: «Ты дурачок, что ли?!» В Нью-Йорк хотят»

рассказал о своем отпуске в деревне.

– Что вы делали в последнее время? Как проведете лето?

– Я прилетел из Америки в Ригу. Оставил там жену – и махнул в Россию. Не шаляй-валяй, а уехал грустный, скучаю. Так сказал Алисе.

Я через границу перешел, меня друзья встретили на автомобиле. Заехал в Питер, немножко отдохнул. Собрал необходимые вещи.

Я сейчас проживаю в деревне. Так что наконец-то все заказанные фонарики пригодились! Топоры, ножи, весь этот хлам, на что Алиса ругалась, я теперь вывез в деревню и планирую там размещаться в следующие недели.

– Теперь на поезде поедете через пол-России? Что вас ждет?

– Борьба с оводами и комарами. Скоро поеду в Коркино. Не на поезде, потому что сейчас жарко. А в поездах иногда попадаются слишком консервативные, заботящиеся о своем здоровье люди, поэтому сделать кондиционер похолоднее нельзя. А в такую жару будет невыносимо.

Поэтому поедем на автомобиле. Покушаем в шашлычных на трассе. Для этого я в 18-й раз посмотрел «Бумер». Купим у бабушки молока на последние деньги…

– Вот по таким моментам вы скучаете в Америке, где у вас все есть?

– Я очень скучаю! В том году приезжал в Коркино. Поехали с пацанами на речку. А там пейзаж – вода, большие камыши. Я стою, кайфую. А они офигели: «Ты дурачок, что ли?!»

Они в Нью-Йорк хотят. А я – в камыши. Мне нравится. Скучаю по этим пейзажам, – сказал нападающий .

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