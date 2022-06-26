Панарин о капитанстве в «Рейнджерс»: «С моим корявым английским кого-то мотивировать… Так мы до Кубка Стэнли не доберемся»

сообщил, что ему не предлагали стать капитаном «Рейнджерс».

«Нет, мне не предлагали стать капитаном «Рейнджерс». У нас нет капитана, и вроде бы по такой системе все неплохо работает. Я играю в хоккей.

Что касается давления, которое оказывается на капитанов, то это сложно. Это же надо постоянно общаться, иметь определенный склад характера. А я не хочу просто повесить букву C на игровой свитер и гордиться этим. Я, как определенное звено в команде, должен приносить ей пользу в том, в чем могу.

Мне с моим корявым английским еще кого-то мотивировать… Так мы до Кубка Стэнли не доберемся.

, в принципе, можно назвать батей в нашей команде, но у нас больше целый коллектив, где все вместе поддерживают атмосферу в команде», – сказал нападающий «Рейнджерс».

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