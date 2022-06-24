Владимир Мышкин: «В КХЛ не хватает качественных российских голкиперов. Это не может не беспокоить»

высказался о ситуации с российскими вратарями в КХЛ.

– В целом российская вратарская школа на подъеме?

– Тут тонкий вопрос. За океаном бьем все рекорды, в в этом сезоне сыграли больше десяти наших голкиперов. Плюс много интересных ребят в АХЛ, в молодежных лигах.

Но с другой стороны, посмотрите на ситуацию в КХЛ, где у ряда клубов проблемы с вратарями, многие на первую позицию ищут легионеров. Качественных российских голкиперов не хватает, это не может не беспокоить.

– В чем причины внутреннего кризиса?

– Во-первых, в массовом отъезде вратарей за океан. Во-вторых, есть проблемы с доверием – на всех давит сиюминутный результат, проще сделать ставку на легионера или ветерана, который выручит уже сегодня, чем на юниора, который поможет лишь в перспективе.

– Может, ввести в КХЛ запрет на вратарей-легионеров?

– Спорный вопрос. С одной стороны хотелось бы видеть больше работы на перспективу, с молодыми российскими вратарями. С другой стороны конкуренция с легионерами тоже полезна.

Возьмите того же Шестеркина. Кто знает, состоялся бы он, если бы в не работал рядом с опытными Коскиненом и Хеллбергом, не выгрызал бы у них игровое время?

– Компромиссный вариант – введение в КХЛ квот на игровое время для вратарей-легионеров?

– Все это очень тонкие моменты, их нужно обсуждать, взвешивать все за и против. Многое зависит от самих клубов, от их желания работать на перспективу. Некоторые, наверное, считают, что раз за легионера заплачены большие деньги, то он и должен много играть.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация с российскими вратарями . Надо за ней следить. И, возможно, регулировать в ручном режиме, – сказал бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер вратарей сборной России.