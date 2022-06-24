Ягр после открытия забега для любителей: «Восхищаюсь ими. Меня тошнит от одной мысли о беге. Последний раз бегал лет 20 назад»

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Яромир Ягр признался, что ненавидит бегать. 

Второй бомбардир в истории НХЛ открыл забег спортсменов-любителей, выстрелив из стартового пистолета. 

«Я вчера стрелял. Никогда не был хорошим стрелком, мне не нравится оружие. Я даже не бегун. Последний раз бегал лет 20 назад.

Пробежка явно помогла бы мне, так как я всегда должен худеть, но меня тошнит от одной мысли о беге.

Тем более удивительно, сколько людей вышли на забег добровольно. Я бы так не смог. Восхищаюсь ими», – написал Ягр в соцсети. 

50-летний игрок и владелец «Кладно» недавно заявил, что намерен продолжить карьеру игрока в следующем сезоне. 

Фото: соцсеть Яромира Ягра. 

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