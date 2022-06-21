Тренер «Тампы» Купер считает, что Кучеров сможет сыграть в 4-м матче с «Колорадо»

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Никита Кучеров, скорее всего, сыграет в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Российский нападающий «Тампы» не смог завершить третью игру финальной серии (6:2) из-за повреждения, которое Кучерову нанес защитник «Эвеланш» Девон Тэйвс.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер утром на следующий день после игры сообщил, что, по его мнению, Кучеров сможет выступить в четвертом матче серии.

В то же время участие форварда Брэйдена Пойнта в четвертой игре считается маловероятным. Канадец не сыграл в третьем матче с «Колорадо».

На данный момент «Эвс» ведут в серии со счетом 2-1.

«Тампа» вернулась к схемам из финала Востока, но помогло не это. «Колорадо» без фирменной энергетики – готовое блюдо для «молний»

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