Тренер «Тампы» Купер считает, что Кучеров сможет сыграть в 4-м матче с «Колорадо»

Никита Кучеров, скорее всего, сыграет в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».
Российский нападающий «Тампы» не смог завершить третью игру финальной серии (6:2) из-за повреждения, которое Кучерову нанес защитник «Эвеланш» Девон Тэйвс.
Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер утром на следующий день после игры сообщил, что, по его мнению, Кучеров сможет выступить в четвертом матче серии.
В то же время участие форварда Брэйдена Пойнта в четвертой игре считается маловероятным. Канадец не сыграл в третьем матче с «Колорадо».
На данный момент «Эвс» ведут в серии со счетом 2-1.
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