Сергей Паремузов: «Не понимаю, почему ФХР вмешивается в дела КХЛ. Это самостоятельная организация. В нашем хоккее каждый должен заниматься своим делом»

высказался о предложении ФХР разделить КХЛ на две группы.

– Мое мнение по этому поводу очень простое: в нашем хоккее каждый должен заниматься своим делом. ФХР – сборной, ВХЛ, молодежными, региональными турнирами, а КХЛ – спортом высоких достижений, для чего она и была организована.

Я не понимаю, почему ФХР, хоть и является, скажем так, акционером лиги, вмешивается в дела КХЛ. Это другая самостоятельная организация. Вот в лиге многие годы существовал лимит на легионеров в пять человек, и всех все устраивало. Но тут кому-то в ФХР, неизвестно почему, пришла в голову идея с тремя иностранцами – и ее продавили. Теперь новая идея...

Так, может, реорганизуем КХЛ, чтобы она стала структурным подразделением ФХР? Когда создавали лигу, то руководствовались прогрессивными взглядами и современным подходом, а сейчас опять в архаику уходим.

– Вы лично считаете, что КХЛ нужны какие-то реформы? Новая структура календаря, новые дивизионы?

– Давайте сначала устроим открытую публичную дискуссию на этот счет. Соберем конференцию, услышим разные точки, а потом поймем, назрели эти перемены или нет.

В свое время КХЛ рассталась с новокузнецким «Металлургом», «Ладой» и «Югрой». Были противники этого, однако данные решения были логичны и были приняты не в один день. Это случилось не на пустом месте. А сейчас какому-то хоккейному чиновнику опять что-то в голову придет, и все будут на ушах стоять.

Если говорить именно об этом предложении, то я не вижу, чтобы сумма менялась за счет перемены слагаемых. Это не тот тормоз, который бы мешал развитию нашего хоккея. Как говорил Виктор Черномырдин: если что-то чешется, то чешите в другом месте. Поэтому такое ощущение, что просто у кого-то где-то расчесалось, – сказал агент.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»