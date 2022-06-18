Леонид Вайсфельд: «Потенциально Бочаров – вратарь сборной России. Но пока он очень нестабильно играет»

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Леонид Вайсфельд поделился мнением о вратаре Иване Бочарове.

– Получится ли у Бочарова в Ярославле?

– Не знаю. Иван для меня загадочный персонаж. Пока он очень нестабильно играет. Если Бочаров эту проблему решит, то у него все получится. Первое, что в голову приходит, – проблема там в психологии.

– Известный тренер вратарей Рашит Давыдов поможет с ней справиться?

– Вот и посмотрим. Ведь одно дело работать с Шестеркиным или Коскиненом, у которых со стабильностью проблем никогда не было. А сейчас, насколько я понимаю, Давыдов был одним из инициаторов приглашения в «Локомотив» Бочарова. И вот если он выведет Ивана на принципиально другой уровень – тогда да.

Потому что потенциально Бочаров – вратарь сборной России. Если он станет стабильно за сборную выступать, тогда вопросов не будет. В том, что уровень мастерства у Ивана высокий, никто не сомневается, но этот уровень надо держать стабильно, без глубоких спадов. Тогда и ошибки будут прощаться.

Вот, допустим, Василевский неудачно сыграл в первом периоде стартового матча финала Кубка Стэнли сейчас. Но Андрея никто не упрекает. Все понимают: Василевский есть Василевский. А вот если такие спады через игру идут, к вратарю поневоле возникнут вопросы, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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