Иван Бочаров: «Я максималист. Всегда хочу выигрывать, но так не бывает. К неудачам надо проще относиться»

Вратарь «Локомотива» Иван Бочаров считает себя максималистом.
– Ты сам разобрался, что пошло не так в прошедшем сезоне?
– Конечно. Обидно, что очень многое не получилось. Но сейчас все это перебирать заново не хочется. Этот сезон остался в прошлом, а лучшие – впереди.
– От себя скажу, что сезон для всей лиги был ужасным. Сперва массовые отмены матчей из-за ковида, потом небывало длинная олимпийская пауза и сразу после нее старт Кубка Гагарина. Все было кувырком.
– Не хочу этим оправдываться, потому что в таких условиях все команды находились. Но целый месяц без игр выбил нас из колеи. Мое мнение – нужно было после Олимпиады доиграть регулярный чемпионат до конца. Лично мне после трех-четырех матчей в регулярке было бы легче войти в плей-офф.
– Весной я беседовал с Леонидом Вайсфельдом о выступлении «Динамо» в плей-офф. Речь зашла о голкиперах. Вайсфельд сказал: «У Бочарова есть все, чтобы быть в КХЛ топ-вратарем, – и физические данные, и техника. Единственная проблема — в психологии. Надо играть более стабильно».
– Отчасти согласен с этим высказыванием. Но также хочу заметить, что хоккей – командный вид спорта, где результат зависит от каждого игрока. Постараюсь в будущем сезоне показать более стабильную игру.
– Порой возникает впечатление, что ты слишком уж высокие требования к себе предъявляешь. Но все матчи не могут складываться идеально. Ведь в хоккее достаточно и нелепых голов, и нежданных рикошетов.
– Действительно, я максималист. Всегда хочу выигрывать, в каждом матче, в любом виде спорта. Но так не бывает. Согласен с тем, что к неудачным моментам надо проще относиться, – сказал Бочаров.