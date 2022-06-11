Иван Бочаров: «Я максималист. Всегда хочу выигрывать, но так не бывает. К неудачам надо проще относиться»

Вратарь считает себя максималистом.

– Ты сам разобрался, что пошло не так в прошедшем сезоне?

– Конечно. Обидно, что очень многое не получилось. Но сейчас все это перебирать заново не хочется. Этот сезон остался в прошлом, а лучшие – впереди.

– От себя скажу, что сезон для всей лиги был ужасным. Сперва массовые отмены матчей из-за ковида, потом небывало длинная олимпийская пауза и сразу после нее старт Кубка Гагарина. Все было кувырком.

– Не хочу этим оправдываться, потому что в таких условиях все команды находились. Но целый месяц без игр выбил нас из колеи. Мое мнение – нужно было после Олимпиады доиграть регулярный чемпионат до конца. Лично мне после трех-четырех матчей в регулярке было бы легче войти в плей-офф.

– Весной я беседовал с о выступлении в плей-офф. Речь зашла о голкиперах. Вайсфельд сказал: «У Бочарова есть все, чтобы быть в топ-вратарем, – и физические данные, и техника. Единственная проблема — в психологии. Надо играть более стабильно».

– Отчасти согласен с этим высказыванием. Но также хочу заметить, что хоккей – командный вид спорта, где результат зависит от каждого игрока. Постараюсь в будущем сезоне показать более стабильную игру.

– Порой возникает впечатление, что ты слишком уж высокие требования к себе предъявляешь. Но все матчи не могут складываться идеально. Ведь в хоккее достаточно и нелепых голов, и нежданных рикошетов.

– Действительно, я максималист. Всегда хочу выигрывать, в каждом матче, в любом виде спорта. Но так не бывает. Согласен с тем, что к неудачным моментам надо проще относиться, – сказал Бочаров.