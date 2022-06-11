Иван Бочаров: «Шестеркин демонстрирует великолепную игру. «Рейнджерс» во многом благодаря ему так далеко прошли»

поделился мыслями о серии «Тампы» против (3-2) в плей-офф НХЛ.

– Следишь за дуэлью Василевского и Шестеркина в НХЛ?

– В первых раундах в основном счета просто смотрел. А вот сейчас интересно стало. Видел уже несколько матчей между «Тампой» и «Рейнджерс». Рад, что в полуфинале играют команды с российскими голкиперами, приятно наблюдать за ними.

– На чьей стороне твои симпатии?

– Если рассуждать объективно, то именно демонстрирует в этом сезоне великолепную игру. «Рейнджерс» во многом благодаря ему так далеко прошли.

Конечно, всем хочется сенсаций, чтобы команда Игоря вышла в финал. Но думаю, что за счет кубкового опыта все же пройдет дальше, – сказал вратарь «Локомотива».

Шестеркин – как Кучеров, только наоборот: читает игру соперника, чтобы сломать ее