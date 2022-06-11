Иван Бочаров: «Шестеркин демонстрирует великолепную игру. «Рейнджерс» во многом благодаря ему так далеко прошли»

Иван Бочаров поделился мыслями о серии «Тампы» против «Рейнджерс» (3-2) в плей-офф НХЛ.
– Следишь за дуэлью Василевского и Шестеркина в НХЛ?
– В первых раундах в основном счета просто смотрел. А вот сейчас интересно стало. Видел уже несколько матчей между «Тампой» и «Рейнджерс». Рад, что в полуфинале играют команды с российскими голкиперами, приятно наблюдать за ними.
– На чьей стороне твои симпатии?
– Если рассуждать объективно, то именно Игорь Шестеркин демонстрирует в этом сезоне великолепную игру. «Рейнджерс» во многом благодаря ему так далеко прошли.
Конечно, всем хочется сенсаций, чтобы команда Игоря вышла в финал. Но думаю, что «Тампа» за счет кубкового опыта все же пройдет дальше, – сказал вратарь «Локомотива».
Шестеркин – как Кучеров, только наоборот: читает игру соперника, чтобы сломать ее