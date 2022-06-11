Иван Бочаров поделился мнением о тренере Игоре Никитине.
– Что думаешь о манере команд, которые тренирует Никитин?
– Его тактика известна – она давала результат в ЦСКА на протяжении нескольких сезонов. Со всеми нюансами познакомлюсь уже не сборах.
Все ведь зависит не только от тактики, но и от подбора игроков, от того, хорошо ли они подготовлены, насколько четко выполняют тренерское задание.
А так понимаю, что «Локомотив» под руководством Никитина будет строго играть в обороне, – сказал вратарь «Локомотива».