поделился мнением о тренере .

– Что думаешь о манере команд, которые тренирует Никитин?

– Его тактика известна – она давала результат в на протяжении нескольких сезонов. Со всеми нюансами познакомлюсь уже не сборах.

Все ведь зависит не только от тактики, но и от подбора игроков, от того, хорошо ли они подготовлены, насколько четко выполняют тренерское задание.

А так понимаю, что «Локомотив» под руководством Никитина будет строго играть в обороне, – сказал вратарь .