Плющев о разделении КХЛ: «Хотя бы не будет проходных матчей, повысится конкуренция. Морозов говорит, что зрелищность падает, но сам ничего не делает»

оценил идею разделить на сильные и слабые команды.

«Это перспективное предложение. Хотя бы потому, что не будет проходных матчей, игроки не будут размыты по всей лиге, повысится конкуренция.

Когда наш хоккей был на лидирующих позициях, у нас не было столько клубов в высшей лиге.

Концентрация сильных команд влечет за собой большую конкуренцию, поэтому надо определять сильных и нет.

Еще нужно не замыкаться в закрытой лиге, если она будет экстра-класса, а чтобы была возможность вылета и выхода в элитный дивизион. Это был бы шаг, который поможет поднять зрелищность хоккея и вернет зрителей на стадионы.

с одной стороны говорит, что зрелищность хоккея падает, и если так пойдет, то зрителей вообще не будет на трибунах, а с другой стороны, он ничего не делает, чтоб изменить эту ситуацию.

Но когда такое предложение ставится на голосование, всегда появляются спорные моменты и кто-то говорит: «Почему мы должны уйти оттуда?».

Это же сразу бьет по бюджету. Считаю, что это предложение не только реальное, но и необходимо», – сказал заслуженный тренер России.