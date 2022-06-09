Жамнов о проблемах в детском хоккее: «Родители активно участвуют в процессе, каждый считает, что их ребенок – будущий Овечкин. Какого тренера ни поставь – он плохой»

поделился мнением о ситуации в детском хоккее.

– Мы всегда говорим: проблемы начинаются с детского хоккея, а в чем собственно проблема?

– Проблем много. Я по себе могу сказать. Я бы не сказал, что какая-то проблема с судьями, в этом возрасте еще тяжело говорить. Там, наверное, больше….вот с чем я столкнулся за этот год, например, в академии [«Спартака»].

Каждый родитель считает, что его сын – самый лучший, и из их ребенка вырастет будущий энхаэловец, будущий Саша Овечкин, Малкин, но это не факт. Ты пойми, что…вот Андрей [Николишин] знает прекрасно. Есть ранние игроки, есть поздние игроки. Правильно?

– Конечно, созревание идет.

– Созревание идет. Должна быть конкуренция. Ведь у нас раньше, вот мое поколение…у нас шел просто отбор. Мальчишка со двора не мог прийти и «я хочу заниматься хоккеем, я хочу играть», то есть вот такие спортшколы, как «Динамо», «ЦСКА», «Спартак», «Крылья советов» – то, что я знаю по Москве в мою молодость, там шел отбор, то есть ты катался там по кругу, приходили все со двора.

Например, в сентябре шел отбор в детскую спортивную школу и там смотрели, то есть сидели специалисты и смотрели, отбирали. Не было такого, что человек захотел, он пришел и будет заниматься. Я вот хочу, чтобы он у меня играл.

– И влияние родителей было минимальным.

– И тогда, понимаешь, правильно человек говорит, влияние родителей было минимальным. Родителей не допускали на тренировки, родители приходили только на игры. Сейчас же, понимаешь, у нас проблема в чем?

Еще раз говорю, что родители – они настолько активно участвуют в этом процессе. Какого тренера ни поставь – тренер будет плохой, потому что они считают, что их сын намного лучше, а он считает, что нет, то есть там есть игроки, которые сильнее. И эта борьба идет постоянно, – сказал главный тренер сборной России.