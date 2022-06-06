Кравчук о Востоке в НХЛ: «Главное открытие – «Рейнджерс». Видна очень серьезная работа штаба Галлана»

Игорь Кравчук поделился мыслями о финале Восточной конференции .

– Что на Востоке?

– Главное открытие – «Рейнджерс», зимой не видел эту команду в числе фаворитов конференции. В принципе первый раунд это подтвердил – смотрелся не слабее, был в шаге от общей победы.

Со стороны «Рейнджерс» видна очень серьезная работа тренерского штаба . На детали удалось разобрать не только «Питтсбург», но и «Каролину», быструю, бегущую, молодую команду. Все проблемы соперника выявлялись и на них строилась ответная игра «Рейнджерс». Причем команду из Нью-Йорка выделяет работа всех четырех звеньев.

– Интересны детали работы штаба Галлана в ходе серии с .

– Галлан – очень интересный специалист, который в свое время с нуля вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли. Российский болельщик имел возможность оценить его класс на прошлогоднем чемпионате мира в Латвии, который стал для Канады золотым. Тогда многие канадцев недооценивали, но результат на табло. А Галлан вновь совсем рядом с Кубком Стэнли.

Еще в серии с «Каролиной» было видно, как обратили внимание на слабые места соперника, в частности на вратарскую позицию. В серии с «Тампой» команда встретилась с лучшим вратарем НХЛ последних лет – Василевским. Но даже у него была найдена проблемная зона – правый верхний угол. Бросается в глаза, что многие броски «рейнджеров» идут именно в это пространство над блином. И некоторые из них приносят результат.

Также огромное внимание «рейнджеры» уделили большинству «Тампы». Бросковые зоны лидеров соперника – Стэмкоса, Кучерова, Хедмана – заранее закрываются. В итоге большинство «Тампы» сработало только в третьем матче, отсюда и пока единственная победа южан в серии, – сказал двукратный олимпийский чемпион.