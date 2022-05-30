Майоров о том, является ли финский хоккей скучным: «Их главный постулат – порядок бьет класс. Ни один финский игрок никогда не отойдет от схемы»

ответил на вопрос, является ли финский хоккей скучным.

– Вы разделяете мнение, что финский хоккей смотрится скучновато?

– Так я как раз об этом уже говорил. В финском хоккее самый главный постулат – порядок бьет класс.

И действительно порядка в финских командах всегда больше, чем класса. Есть четкая схема на матч, и ни один финский игрок от нее никогда не отойдет.

Почему я в 1992 году выиграл финский чемпионат с «Йокеритом»? Я им говорил: «Да схема должна быть, отталкивайтесь от нее, но полностью себя в нее не загоняйте». Для соперников это стало сюрпризом. Потому что у них такой свободы нет.

Я живу в одном доме с . Он после возвращения из НХЛ играл в Европе, в Финляндии в том числе.

Как-то разговорились с ним как раз об этом. Он то же самое говорит: «Чуть что, сразу от финского тренера претензия – почему не стоял на своем месте?» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Финны любят хоккей и относятся к нему максимально честно. Поэтому у них все получается