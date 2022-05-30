Майоров о том, является ли финский хоккей скучным: «Их главный постулат – порядок бьет класс. Ни один финский игрок никогда не отойдет от схемы»

Теги Виталий Карамнов Сборная Финляндии по хоккею Борис Майоров ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров ответил на вопрос, является ли финский хоккей скучным.

– Вы разделяете мнение, что финский хоккей смотрится скучновато?

– Так я как раз об этом уже говорил. В финском хоккее самый главный постулат – порядок бьет класс.

И действительно порядка в финских командах всегда больше, чем класса. Есть четкая схема на матч, и ни один финский игрок от нее никогда не отойдет.

Почему я в 1992 году выиграл финский чемпионат с «Йокеритом»? Я им говорил: «Да схема должна быть, отталкивайтесь от нее, но полностью себя в нее не загоняйте». Для соперников это стало сюрпризом. Потому что у них такой свободы нет.

Я живу в одном доме с Виталием Карамновым. Он после возвращения из НХЛ играл в Европе, в Финляндии в том числе.

Как-то разговорились с ним как раз об этом. Он то же самое говорит: «Чуть что, сразу от финского тренера претензия – почему не стоял на своем месте?» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Финны любят хоккей и относятся к нему максимально честно. Поэтому у них все получается

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные