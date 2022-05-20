«Филадельфия» продлила защитника Силера на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч, в первом сезоне контракт односторонний

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«Филадельфия» продлила защитника Ника Силера на 2 года.

Соглашение с 28-летним защитником в первом сезоне будет односторонним, во втором – двусторонним. Кэпхит – 775 тысяч долларов. 

Зарплата игрока на уровне АХЛ во втором сезоне составит 350 тысяч долларов при гарантированном минимуме за сезон 375 тысяч. 

В минувшем сезоне Силер провел за «Флайерс» 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 3 (1+2) очка при полезности «минус 3», 29 минутах штрафа и среднем времени 13:03. 

Всего в НХЛ он провел 148 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков. 

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