Алексей Касатонов: «Уровень хоккея в Ночной лиге растет. Мы с большим оптимизмом смотрим вперед»

считает, что уровень хоккея в Ночной лиге растет.

Сегодня, 10 мая, команда «Легенды хоккея» победила сборную Ночной хоккейной лиги (14:9) в гала-матче.

«Атмосфера праздничная, хороший хоккей. Чувствуется поддержка болельщиков.

Вчера был финал за Кубок Крутова, и я скажу, что там был очень серьезный уровень игры. Да, победил Екатеринбург, но все могло измениться за минуту.

Уровень хоккея в Ночной лиге однозначно растет. Увеличивается количество команд, количество регионов. Мы с большим оптимизмом смотрим вперед.

За 11 лет лига накопила большой опыт в коммуникации, в организации турниров. Я думаю, что все довольны: и участники регионального этапа, и те, кто выступает сейчас здесь, в финале. Это отличный праздник хоккея!» – сказал генеральный директор Ночной хоккейной лиги.

Жамнов, Ковальчук, Каменский и Могильный сыграли в гала-матче со сборной Ночной лиги