«Вегас» подписал контракт новичка с форвардом Бриссоном. Он сын агента Пэта Бриссона, играл за сборную США на Олимпиаде

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«Вегас» подписал контракт новичка с форвардом Бренданом Бриссоном

Соглашение с 20-летним американцем рассчитано на 3 года и вступит в силу, начиная со следующего сезона. 

Бриссон был задрафтован «Голден Найтс» под общим 29-м номером в 1-м раунде драфта НХЛ-2020. 

В этом сезоне выступал в NCAA за университет Мичигана и набрал 42 (21+21) очка в 38 матчах. Также сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022 в Пекине, где забросил 2 шайбы в 4 матчах. 

В этом сезоне Бриссон также успел дебютировать в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса» – 8 (3+5) очков в 6 матчах. 

Отметим, что он является сыном Пэта Бриссона – известного агента, работающего со многими игроками НХЛ. 

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