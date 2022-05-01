«Вегас» подписал контракт новичка с форвардом Бриссоном. Он сын агента Пэта Бриссона, играл за сборную США на Олимпиаде

«Вегас» подписал контракт новичка с форвардом Бренданом Бриссоном.
Соглашение с 20-летним американцем рассчитано на 3 года и вступит в силу, начиная со следующего сезона.
Бриссон был задрафтован «Голден Найтс» под общим 29-м номером в 1-м раунде драфта НХЛ-2020.
В этом сезоне выступал в NCAA за университет Мичигана и набрал 42 (21+21) очка в 38 матчах. Также сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022 в Пекине, где забросил 2 шайбы в 4 матчах.
В этом сезоне Бриссон также успел дебютировать в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса» – 8 (3+5) очков в 6 матчах.
Отметим, что он является сыном Пэта Бриссона – известного агента, работающего со многими игроками НХЛ.