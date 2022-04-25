Вице-президент «Металлурга»: «Майе и Керри в Магнитогорске очень популярны – их майки покупают пацаны, ходят с ними. Лайпсик – это русский хоккей»

прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина против .

– Удивлены таким превосходством вашей команды?

– Нет, ну по игре такого превосходства не было. По исполнительскому мастерству – да, превосходство было. А игра довольно-таки напряженная. Она не должна никого расслаблять.

ЦСКА – не такая команда. Серия идет до четырех побед, бороться надо будет. Но ребята молодцы, что не стали ввязываться в эти ужимки и прыжки, как я их называю, которые возникли после определенного счета. Наши игроки не стали отвечать, сыграли в общем-то нормально.

– В чем изменился «Металлург» по сравнению с проигранным первым матчем финала?

– Давно не играли с ЦСКА, нужно было привыкнуть к их стилю. Одно дело их просматривать, а другое – работать с ними на льду. В первом матче наш тренерский штаб увидел определенные вещи, которые надо было убрать.

Вторая игра уже получилась у нас. Естественно, и после нее убрали некоторые неудачные вещи, поэтому третий матч получился еще лучше. Команда прибавляет по ходу серии.

– «Магнитка» идет к трофею вопреки общей тенденции команд на силовой и схематичный хоккей. Ваша команда старается действовать в атакующей манере, хотя иногда и побеждает за счет терпения. В клубе осознавали этот риск, когда формировали состав на нынешний сезон?

– Мы это понимали. Когда у нас стал работать Сергей Юрьевич Гомоляко, каждый игрок подбирался именно под этот игровой стиль, невзирая уже на габариты, размеры. И в общем, все это себя оправдало.

Вы помните, как было в начале сезона? Кто такой Филипп Майе? Кто такой ? Неизвестные ребята. Но они оказались бойцами, которые сейчас у нас в Магнитогорске очень популярны – их майки покупают пацаны. И ходят с ними. Молодцы парни, каждую шайбу выцарапывают.

А Брендан Лайпсик – это вообще отдельная тема. Человек, прошедший через большой опыт. Человек, который любит игровой хоккей. Да, бывают у него ошибки, но то, что он делает… Наверное, это тот русский хоккей, которым мы раньше славились.

Когда и играли, и обыгрывали, и шли на риск. Вот и сейчас наша команда играет в свою игру. Надо ее сохранить, не потерять, – сказал вице-президент .