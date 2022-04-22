Лучший игрок сезона NCAA Маккей отстранен на 6 месяцев из-за допинга. 24-летний вратарь не задрафтован клубами НХЛ

Лучший игрок сезона NCAA Драйден Маккей отстранен 6 месяцев из-за допинга.

USADA наказала вратаря за нарушение антидопинговых правил. В январе он сдал положительный тест на остарин.

Маккей заявил, что принимал препарат по совету тренера из-за его противовирусных свойств, чтобы снизить вероятность заражения COVID-19.

Он был временно отстранен от игр 1 февраля, но позже независимый арбитр разрешил ему продолжать играть до вынесения окончательного вердикта.

24-летний голкипер университета штата Миннесота (Манкато) дошел до финала национального чемпионата вместе с командой. В 43 матчах на его счету 38 побед при 93,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,31.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата. В 2001 году награда была вручена .

Маккей также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд Миллера (26). По общему числу побед в NCAA (112) Маккей занимает 2-е место, уступая только Марти Турко (126).

Вратарь не выбирался на драфте и может подписать контракт с любым клубом лиги. Маккей может начать тренироваться 25 августа и участвовать в матчах с 11 октября.

«Как я буду объяснять все это клубам НХЛ? Я скажу: «Я рисковал, потому что принял несертифицированный препарат». Я не могу это скрывать. В то же время, я не мошенник.

Я не из тех, кто пытается получить преимущество несправедливым путем. Я пытался заботиться о себе, избежать заражения ковидом и оставаться здоровым. У меня не было каких-либо других намерений», – сказал Маккей.