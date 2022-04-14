Гендиректор «Трактора»: «Мы станем еще сильнее и вернемся в следующем году для выполнения максимальной задачи»

Гендиректор «Трактора» поблагодарил губернатора Челябинской области за поддержку.

Ранее стало известно, что Алексей Текслер встретился с игроками и поблагодарил клуб за успешно проведенный сезон.

«В первую очередь, именно вам хотел бы выразить слова благодарности за ту поддержку, которую вы оказываете «Трактору» в последнее время.

Стабильность очень важна, именно она во многом является залогом командных успехов. В этом году мы высоко задали планку спортивных результатов команды и завоевали бронзовые медали чемпионата . Это седьмые медали за всю 75-летнюю историю команды.

И, конечно, сделали определенный уверенный шаг по сравнению с прошлым сезоном. Эта положительная динамика позволяет нам рассчитывать на более успешное выступление в следующем году. Мы все знаем цель, к ней идем, я уверен, что она будет достигнута.

Огромное спасибо хотелось бы сказать хоккеистам, персоналу, тренерскому штабу, менеджменту команды и нашим болельщикам за ту поддержку, те эмоции, которые мы пережили в этом сезоне. Именно огромный объем совместной работы позволил нам добиться положительного результата.

Уверен, что с учетом накопленного в этом сезоне опыта мы станем еще сильнее и вернемся в следующем году для выполнения этой максимальной задачи», – сказал .