У Маклюкова диагностировано сотрясение мозга. Защитник «Металлурга» головой заблокировал бросок Грицюка

У Алексея Маклюкова диагностировано сотрясение мозга.
В третьем периоде седьмого матча серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3 в серии) защитник «Металлурга» заблокировал бросок Арсения Грицюка, шайба попала ему в голову. Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках.
В сезоне-2021/22 Маклюков провел 43 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 7 (1+6) очков. В плей-офф он провел 12 игр и сделал 5 передач.
С подробной статистикой 28-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.
Жуть в последнем матче «Магнитки» и «Авангарда»: игрок заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает