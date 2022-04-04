У Маклюкова диагностировано сотрясение мозга. Защитник «Металлурга» головой заблокировал бросок Грицюка

У Алексея Маклюкова диагностировано сотрясение мозга.

В третьем периоде седьмого матча серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3 в серии) защитник заблокировал бросок Арсения Грицюка, шайба попала ему в голову. Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках.

В сезоне-2021/22 Маклюков провел 43 матча в рамках регулярного чемпионата и набрал 7 (1+6) очков. В плей-офф он провел 12 игр и сделал 5 передач.

С подробной статистикой 28-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Жуть в последнем матче «Магнитки» и «Авангарда»: игрок заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает