«Флорида» повторила клубный рекорд по победам в регулярке (47) и набрала 100 очков во второй раз в истории

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«Флорида» повторила клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда тренера Эндрю Брюнетта одержала волевую победу над «Нью-Джерси» (7:6 ОТ), уступая по ходу третьего периода со счетом 2:6.

Эта победа стала для «Пантерс» 47-й в нынешнем регулярном чемпионате – это повторение клубного рекорда. Также команда во второй раз в истории набрала 100 очков в регулярном чемпионате.

«Флорида» выиграла 47 матчей из 82 в регулярном чемпионате-2015/16. Тогда же команда впервые достигла отметки 100 баллов – всего в том сезоне клубу удалось набрать 103 очка.

На данный момент «Пантерс» провели 68 игр в чемпионате.

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