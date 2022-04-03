«Флорида» повторила клубный рекорд по победам в регулярке (47) и набрала 100 очков во второй раз в истории

«Флорида» повторила клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате .

Команда тренера одержала волевую победу над «Нью-Джерси» (7:6 ОТ), уступая по ходу третьего периода со счетом 2:6.

Эта победа стала для «Пантерс» 47-й в нынешнем регулярном чемпионате – это повторение клубного рекорда. Также команда во второй раз в истории набрала 100 очков в регулярном чемпионате.

выиграла 47 матчей из 82 в регулярном чемпионате-2015/16. Тогда же команда впервые достигла отметки 100 баллов – всего в том сезоне клубу удалось набрать 103 очка.

На данный момент «Пантерс» провели 68 игр в чемпионате.