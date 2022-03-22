Уодделл о приобретении Доми: «Мы искали форварда в топ-9. Он идеально подходит «Каролине», снова наберет 50 очков, думаю»

Генменеджер «Каролины» оценил приобретение .

Клуб выменял его у «Коламбуса» в рамках трехсторонней сделки.

«Мы искали кого-то, кто дополнил бы нашу группу форвардов, наш топ-9. Чувствовали, что он идеально нам подходит. У него много голов, много очков. Я думаю, что в этом сезоне он снова наберет 50 очков. Это хороший плеймейкер, мы искали такого игрока.

1 гол в последнем 31 матче? В последнее время мы много следили за ним и считаем, что он играет очень хорошо. Да, у него небольшая засуха.

Но мы чувствуем, что в нашей команде он сможет играть с элитными партнерами и стать для нас хорошим подспорьем», – сказал .

В текущем сезоне Доми набрал 32 (9+23) очка в 57 матчах за «Блю Джекетс».