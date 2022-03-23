Киф о Мразеке и драфте отказов: «Должна быть полная перезагрузка, это стало для него шоком. Нам нужно, чтобы он прибавил»

Главный тренер высказался о ситуации с и драфтом отказов.

Основной вратарь команды все еще травмирован, и пока неизвестно, когда он вернется в строй. Текущий тандем составляют Мразек и Эрик Кельгрен.

Перед дедлайном клуб выставил Мразека на драфт отказов и подписал Харри Сятери из «Сибири».

Финн тоже должен был пройти эту процедуру как игрок, подписанный в ходе сезона из европейской лиги. В итоге Мразека никто не забрал, а Сятери отправился в «Аризону».

«У Петра должна быть полная перезагрузка. Драфт отказов – это шок для такого игрока. Еще больший шок – из-за того, что его никто не забрал. Это как будто посылает сигнал, что он недостаточно хорош.

Сейчас у него есть возможность по-настоящему приступить к работе. Нам нужно, чтобы он прибавил», – сказал Шелдон Киф.

В 17 матчах текущего сезона Мразек одержал 10 побед, но отразил только 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,48.

Его контракт с кэпхитом 3,8 миллиона долларов действует до 2024 года.