Киф о Мразеке и драфте отказов: «Должна быть полная перезагрузка, это стало для него шоком. Нам нужно, чтобы он прибавил»

Главный тренер «Торонто» высказался о ситуации с Петром Мразеком и драфтом отказов.
Основной вратарь команды Джек Кэмпбелл все еще травмирован, и пока неизвестно, когда он вернется в строй. Текущий тандем составляют Мразек и Эрик Кельгрен.
Перед дедлайном клуб выставил Мразека на драфт отказов и подписал Харри Сятери из «Сибири».
Финн тоже должен был пройти эту процедуру как игрок, подписанный в ходе сезона из европейской лиги. В итоге Мразека никто не забрал, а Сятери отправился в «Аризону».
«У Петра должна быть полная перезагрузка. Драфт отказов – это шок для такого игрока. Еще больший шок – из-за того, что его никто не забрал. Это как будто посылает сигнал, что он недостаточно хорош.
Сейчас у него есть возможность по-настоящему приступить к работе. Нам нужно, чтобы он прибавил», – сказал Шелдон Киф.
В 17 матчах текущего сезона Мразек одержал 10 побед, но отразил только 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,48.
Его контракт с кэпхитом 3,8 миллиона долларов действует до 2024 года.